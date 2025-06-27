Акция по борьбе с наркотиками прошла в Воскресенке

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялась акция «Не попади в паутину зависимости». Ее приурочили к антинаркотическому месячнику и Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Мероприятие было направлено на профилактику употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи, формирование у них негативного отношения к наркотическим и психоактивным веществам.

Сотрудники Центральной библиотеки имени Инны Гофф провели с подростками беседу, в ходе которой рассказали о вреде наркотиков и важности умения сопротивляться давлению сверстников, чтобы не попасть в ловушку зависимости и уверенно говорить «нет».

Библиотекари также подчеркнули, что существует множество альтернативных способов самовыражения — учеба, спорт, творчество и искусство, отметив, что вести здоровый образ жизни сегодня модно и престижно, а также является необходимостью современного общества.

В завершение встречи все участники получили памятные буклеты «Живи без наркотиков!», подготовленные сотрудниками библиотеки.