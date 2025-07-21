Акция по борьбе с кибермошенничеством прошла в Королеве

Кибермошенники становятся все более изобретательными, постоянно придумывая новые способы обмана. Преступники пытаются красть деньги, используя телефонные звонки, электронную почту и социальные сети. В связи с этим особенно важно знать о методах защиты личной информации и соблюдать простые правила.

Участники акции раздавали прохожим на центральных улицах Королева информационные буклеты и листовки. Там подробно рассказывалось об основных мошеннических схемах и признаках подозрительных сообщений и звонков, в том числе о запросах личной финансовой информации: номера банковской карты, CVV-кодов и одноразовых паролей.

Волонтеры напомнили горожанам, что ради своей безопасности никогда нельзя сообщать конфиденциальную финансовую информацию посторонним, открывать ссылки и вложения от неизвестных отправителей. Кроме того, необходимо в банковских приложениях и сервисах электронной почты использовать функцию двойной аутентификации и всегда проверять перед вводом личных данных адреса сайтов, обращая особое внимание на наличие протокола HTTPS.