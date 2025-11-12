Акция по безопасности вблизи железной дороги прошла в Солнечногорске

На железнодорожной станции «Подсолнечная» в Солнечногорске провели профилактическое мероприятие, целью которого стало усиление мер безопасности рядом с железнодорожными путями. В акции приняли участие представители администрации округа, сотрудники «Административно-пассажирской инспекции», структурных подразделений Октябрьской железной дороги и активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Присутствующим пассажирам и пешеходам были распространены информационные материалы, содержащие правила поведения. Им также разъяснили ключевые принципы личной безопасности. Отдельно сосредоточились на разговорах с детьми и молодежью.

«На территории городского округа Солнечногорск регулярно проводим подобные профилактические беседы с жителями. Эти акции помогают сократить число травм и снизить количество нарушений правил безопасности рядом с железнодорожными объектами», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Следует отметить, что большинство происшествий на железной дороге случается из-за перехода путей в неположенных местах, хождения по рельсам, а также попыток нелегального прохода через турникеты на станциях.