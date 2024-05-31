Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. К ней присоединился заслуженный артист России Сергей Куприк.

Куприк поучаствовал в акции безопасности вместе с представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрации муниципалитета. Жителям и гостям округа вручили воздушные шары и памятки с правилами поведения на железной дороге.

«Основная цель акции — привлечь внимание жителей, которые ежедневно пользуются железнодорожной инфраструктурой. Благодаря таким мероприятиям мы уверены, что солнечногорцы и гости нашего округа будут более ответственно относиться к собственной безопасности и не станут переходить пути в неположенных местах либо перебегать пути перед электропоездом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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