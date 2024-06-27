Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной станции «Подсолнечная». Жителям и гостям Солнечногорска вручили воздушные шары и памятки с правилами безопасности.

Представители администрации Солнечногорска, вице-президент Федерации смешанного рукопашного боя Роман Грачев и российский артист Александр Эгромжан напомнили горожанам, как обезопасить себя вблизи железной дороги.

«Уверена, что наши жители и гости округа будут ответственно относиться к собственной безопасности и не станут переходить пути в неположенных местах либо перебегать пути перед электропоездом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Подобные акции по профилактике транспортного травматизма в Солнечногорске проводятся регулярно.

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