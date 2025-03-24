Акция по безопасности на дороге «Засветись!» прошла в Серпухове

В Серпухове сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами Подмосковья организовали масштабную акцию «Засветись!», направленную на привлечение внимания общественности к вопросам дорожной безопасности. Главной целью стало напоминание пешеходам о важности использования световозвращающих элементов, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Автоинспекторы провели разъяснительные беседы с жителями города, подробно рассказав о том, как правильно размещать световозвращающие элементы на верхней одежде, рюкзаках и сумках. Особое внимание было уделено детям и подросткам как одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения.

Во время мероприятия участникам акции вручали памятки с полезной информацией о правилах безопасного поведения на дороге. Юные пешеходы получили в подарок световозвращающие браслеты, которые помогут им быть заметнее для водителей в темное время суток.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что использование световозвращающих элементов значительно снижает риск дорожно-транспортных происшествий, так как позволяет водителям заметить пешехода на расстоянии до 150 метров при ближнем свете фар.

Организаторы акции выразили надежду, что такие мероприятия помогут повысить уровень осведомленности граждан о важности соблюдения правил дорожного движения и сделают дороги Подмосковья безопаснее для всех участников движения.