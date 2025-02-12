Акция по безопасному поведению в интернете прошла в Богородском округе

Подопечные отделения «Добрый дом» пансионата «Ногинский» Богородского городского округа приняли участие в информационной акции «Безопасность в сети Интернет». Ее провели активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Центр объединения гражданских инициатив «Единые» совместно с активистами местного отделения молодежного общероссийского объединения «Молодая Гвардия» рассказали подопечным пансионата «Ногинский» об угрозах, с которыми можно столкнуться в интернете.

Участники акции узнали, как обезопасить свои личные данные, распознавать подозрительные ссылки. Познакомились с основными правилами поведения в сети Интернет, рисками от использования вредоносных программ. Волонтеры раздали памятки участникам мероприятия.

«В наше время интернет стал неотъемлемой частью жизни, и вопросы безопасности в этой сфере становятся все более актуальными. Особенно для наших бабушек и дедушек, поэтому наша задача — помочь им обеспечить защиту от возможных угроз и рисков, связанных с использованием сети», — рассказала руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Архипова.