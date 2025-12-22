Акция «Письмо Деду Морозу» стартовала в Наро-Фоминске

Предновогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу» снова запустили в Наро-Фоминске, пригласив маленьких жителей окунуться в магию ожидания чудесного момента — отправления письма зимнему волшебнику.

В четырех парках Наро-Фоминска и Апрелевки уже установили праздничные почтовые ящики, куда дети могут опустить конверты со своими заветными желаниями.

Акция проводится уже много лет подряд в рамках проекта «Зима в Подмосковье», привлекая внимание родителей. Конвертики с письмами попадают в специальное отделение для Деда Мороза, откуда отправляются прямо в резиденцию волшебника в Великий Устюг. Маленькие жители округа могут успеть отправить письмо Деду Морозу до 25 декабря включительно.

«Дети подходят к процессу написания письма с большой ответственностью. Часто они долго готовятся, создают оригинальные рисунки, пишут письма собственноручно, аккуратно подписывая буквы. Многие родители говорят нам, что для их ребенка это действительно важный процесс, полный веры в чудо и радости ожидания исполнения желаний», — сообщили организаторы.

Сейчас почтовое волшебство доступно детям и взрослым сразу в четырех местах отдыха: парк Победы, Парк памяти, Центральный парк имени Воровского в Наро-Фоминске, а также парк Дубки в Апрелевке.