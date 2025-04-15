Акция «Первый маршрут: безопасная дорога в школу» прошла в Воскресенске

Целью всероссийской акции, к которой присоединился округ, является информирование и обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах. Важная роль в этом отводится разработке безопасного маршрута «Дом — школа — дом».

Сотрудники Госавтоинспекции, педагоги, активисты «Движения первых» и отряд юных инспекторов движения завершили мониторинг дорожной инфраструктуры вблизи лицея имени Стрельцова. Схема была актуализирована с учетом выявленных нарушений и опасных участков. Теперь в ней указаны актуальные сведения об имеющихся по маршруту «Дом — школа — дом» светофорах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и других местах, требующих повышенного внимания.

Результат мониторинга передадут в областное отделение ООДЮО «ЮИД». Активисты «Движения первых» и юные автоинспекторы также провели ряд уроков для школьников и их родителей. На занятиях были даны рекомендации о безопасном маршруте по дороге в школу и обратно.