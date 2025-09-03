Акция памяти жертв террористических актов прошла в Воскресенске

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечают в России 3 сентября. В памятной акции в Воскресенске приняли участие представители общественных организаций городского округа, волонтеры, школьники и неравнодушные жители.

В этот день вся страна вспоминает трагические события, ставшие символом жестокости и боли. 20 лет назад, в сентябре 2004 года, теракт в школе № 1 города Беслана унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей.

Участники акции в Воскресенске почтили минутой молчания память погибших в Беслане и других жертв террористов.

«Мы — одна страна, одна область, один округ. И пока мы едины, никакой терроризм, никакой внешний враг с нами не справится», — подчеркнул глава Воскресенска Алексей Малкин.

Памятная акция подчеркнула решимость общества противостоять терроризму и сохранять память о невинных жертвах.