Акция памяти защитников Отечества началась в библиотеках Звенигорода

Акция «80 книг о Великой Отечественной войне» в память о защитниках Отечества проходит в Одинцовском округе. В честь 80-летия Победы всем желающим предлагают взять в библиотеке книгу о войне.

Известные произведения Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Ольги Берггольц и Эдуарда Асадова можно взять в библиотеках Одинцовского округа. После этого читатели размещают в социальных сетях рецензию и фото книг. Сейчас популярностью пользуются «Щит и меч» Вадима Кожевникова и «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Все ссылки на отзывы читателей отправят на конкурс, а победителей наградят за лучшие рецензии.

«Я сама люблю читать. Мне нравится произведение Юрия Бондарева „Горячий снег“. Люблю читать „Севастопольские рассказы“ Сергея Алексеева. Очень быстро можно прочитать „Битву за Кавказ“ и „Сталинградскую битву“, — рассказала библиотекарь из села Ершово Светлана Евтушенко.

Также в библиотеке часто спрашивают справочники и энциклопедии. Читателей интересуют битвы и герои Великой Отечественной.