Акция памяти «День белых журавлей» прошла у Вечного огня в Дмитрове

В Дмитрове прошла патриотическая акция ко Дню белых журавлей. Участники мероприятия почтили память солдат, павших на полях сражений во всех войнах.
В акции приняли участие юнармейцы и кадеты. Они почтили память солдат Великой Отечественной войны минутой молчания. Имена героев, ушедших на фронт из Дмитрова, высечены на мраморных плитах вокруг Вечного огня.
Представители фонда «Защитники Отечества» организовали на территории мемориала выставку. В экспозиции представили портреты семей, чьи родные погибли на фронтах специальной военной операции.
День белых журавлей внесен в список международных праздников ЮНЕСКО в 2009 году. Инициатором стал поэт Дагестана Расул Гамзатов, который написал знаменитое стихотворение «Журавли». Участники памятной акции принесли к Вечному огню гвоздики и бумажных журавлей, а затем отпустили в небо белые шары — призыв к миру и единству.
