Акция памяти «День белых журавлей» прошла у Вечного огня в Дмитрове

В Дмитрове прошла патриотическая акция ко Дню белых журавлей. Участники мероприятия почтили память солдат, павших на полях сражений во всех войнах.

В акции приняли участие юнармейцы и кадеты. Они почтили память солдат Великой Отечественной войны минутой молчания. Имена героев, ушедших на фронт из Дмитрова, высечены на мраморных плитах вокруг Вечного огня.

Представители фонда «Защитники Отечества» организовали на территории мемориала выставку. В экспозиции представили портреты семей, чьи родные погибли на фронтах специальной военной операции.