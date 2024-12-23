Акция «Онкоскрининг» прошла в поликлинике № 2 в Мытищах

В поликлинике № 2 в Мытищах прошла акция «Онкоскрининг», которую проводят ежемесячно. Бесплатно обследовались 25 пациентов, из них у двоих обнаружили рак на начальной стадии. Врачи отправили их на дообследование.

«Онкоскрининг» направлен на углубленную диагностику здоровья. Посетители проконсультировались у онколога, уролога, гинеколога, стоматолога и терапевта, прошли лабораторные и аппаратные диагностические исследования, в том числе сдали анализ крови, кардиограмму, маммографию, цитологию шейки матки, а мужчины — ПСА-тест на рак простаты.

В этом месяце обследование прошли 25 человек, из них двоих отправили на лечение.

«С начала года более тысячи жителей Мытищ прошли онкоскрининг. Благодаря акции онкология на ранней стадии выявлена у 30 человек. Эти люди отправились дополнительную диагностику и сейчас получают лечение. Уже известно, что ранняя стадия в наше время легко поддается лечению», — прокомментировала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Пройти обследование может любой житель Мытищ старше 18 лет. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Информация о дате проведения появляется заблаговременно в клинической больнице, в поликлиниках, на сайте администрации и на канале «Первый Мытищинский».