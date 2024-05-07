Акция «Окна Победы» стартовала в Мытищах | 360°

07 мая 2024, 21:13
Акция «Окна Победы» стартовала в Мытищах
Жители Мытищ присоединились к традиционной акции «Окна Победы». Ее ежегодно проводят по всей стране в преддверии празднования 9 Мая.
На пороге Дня Победы окна украшают всем тем, что напоминает о празднике: от ярких флагов и георгиевских лент до орденов и медалей, а также гвоздик, букетов сирени, стай журавлей и голубей, символизирующих мир. Эти украшения приносят в дома праздничное настроение, одновременно вызывая чувства радости и печали, а также укрепляя веру в будущие успехи нашей армии.
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В этой акции активно участвуют школы. Например, учащиеся школы № 3 имени Бориса Феофанова уже преобразили окна своего учебного заведения, используя тематические трафареты и символы, отражающие дух Великой Победы.
К участию в акции приглашается каждый, кто хочет выразить свою благодарность и уважение к героям Великой Отечественной войны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.
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День Победы 9 мая
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