Акция «Окна Победы» прошла в Химках

Акция «Окна Победы» в этом году была посвящена празднованию 80-летнего Юбилея. Активисты Химок разместили на окнах партийного отделения тематические рисунки и портреты Героев.

Акцию поддержали сотни жителей Химок. Все они украсили окна своих квартир и рабочих рисунками и фотографиями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне. Тематические картинки разместили в образовательных учреждениях, поликлиниках и предприятиях округа.

Педагогический коллектив школы № 1 по традиции украсили центральный вход здания.

«В этом году мы не просто повесили надпись и цифры, а сделали целую хронику событий, развернув на стеклах панораму ключевых эпизодов войны. От героической обороны Брестской крепости и трагических дней блокады Ленинграда до триумфального водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Наша „хроника“ не только украшает школу, но и служит наглядным уроком истории для подрастающего поколения», — сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Помимо этого, участие в акции приняли ученики школы № 14 и воспитанники детского сада «Кораблик».

«Это замечательная акция, объединяющая всех нас. Именно так мы можем выразить свою благодарность нашим героям, почтить их память», — отметила муниципальный депутат Юлий Мамай.