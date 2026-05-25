Акция «Один день с полицией России» прошла в Королеве

Праздник для всей семьи состоялся у Центрального дворца культуры имени М. И. Калинина. Акцию «Один день с полицией России» организовали и провели сотрудники управления МВД по городскому округу Королев.

Эксперты-криминалисты организовали мастер-класс, где все желающие смогли познакомиться с содержимым таинственного чемоданчика и узнать, как найти человека по отпечаткам пальцев. Кинологи делились секретами воспитания питомцев и ухода за ними, а служебные собаки продемонстрировали силу, ум и выучку. Дети разных возрастов с восторгом примеряли на себя роль инспекторов и с любопытством разглядывали служебные полицейских.

Кроме того, все гости праздника могли испытать свои силу и сноровку на спортивных площадках, сдать нормы ГТО и поболеть за юных самбистов. Тем, кто мечтает о службе в полиции, сотрудники УМВД рассказали, как воплотить желание в реальность: какие требования предъявляются к кандидатам, в чем специфика работы в разных подразделениях и где можно получить соответствующее образование.