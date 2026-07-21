Акция «Ночь в парке» прошла в Мытищах

18 июля в Мытищах состоялось культурно-развлекательное мероприятие, объединившее жителей и гостей городского округа. Для посетителей были организованы танцевальный вечер, литературно-историческая экскурсия, квест и другие интерактивные активности.

Старт мероприятию дал танцевальный вечер «Ретро», в ходе которого под хиты 70‑х, 80‑х и 90‑х годов на площадке выступили люди разных поколений. Музыкальную программу продолжили выступления вокально-инструментальной группы «Шторм» и артистки Анны Глининой.

Для любителей познавательного досуга была организована литературно-историческая экскурсия «Сокровища Мытищ» под руководством гида Татьяны Шаровой. Участники не только прослушали рассказ, но и приняли участие в интерактиве: отвечали на вопросы, разгадывали загадки, выполняли задания и состязались в мини-викторинах.

В рамках мероприятия работала чайная станция «Добрый вечер», где посетители могли отдохнуть и согреться во время прогулки. Для желающих провести время в спокойной семейной обстановке организованы посиделки у очага с гитарой «В кругу своих», а для любителей активного отдыха проведен квест «Следопыты в парке». Все активности прошли при поддержке организаторов и Единой дирекции парков.