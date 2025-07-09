Акция «Ночь ГТО» впервые прошла в Коломне

В Коломне впервые прошло уникальное спортивное событие «Ночь ГТО». Территории конькобежного центра «Коломна» 8 июля стали площадкой для активного отдыха около 30 участников — команд предприятий, организаций и просто любителей спорта.

Организаторы отметили, что идея «Ночи ГТО» заключается в том, чтобы дать возможность занятым людям, у которых мало времени в будние дни, выполнить нормативы и получить знак отличия. Мероприятие вызвало большой интерес, и все участники остались очень довольны предоставленной возможностью.

Спортсменам разных возрастных групп предложили разнообразные испытания: от отжиманий и подтягиваний до рывка гири и беговых упражнений. Также можно было проверить себя в прыжках в длину, наклонах вперед, плавании и упражнениях на пресс.

Все участники получили именные памятные сертификаты и сувениры от Центра тестирования ГТО Коломна.

Победители в своих возрастных категориях были награждены грамотами, памятными подарками и сертификатами на посещение спортивных площадок конькобежного центра «Коломна».