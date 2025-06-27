Акция «Ночь ГТО» пройдет в Коломне 8 июля

Сдать нормативы ГТО по 10 спортивным дисциплинам жители Коломны впервые смогут после рабочего дня. Оригинальную акцию проведут в округе в июле.

Желающие смогут выполнить подтягивание, отжимание, бег на короткие и длинные дистанции, плавание, рывок пудовой гири и другие нормативы. Участники получат сертификаты о прохождении тестирования, победителям вручат грамоты и подарки от Центра тестирования ГТО и конькобежного центра «Коломна».

Мероприятие начнется в восемь часов вечера 8 июля. Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться.

Сделать это можно по телефону 8-496-616-48-43 или через личные сообщения в группе конькобежного центра «Коломна» во «ВКонтакте». Важно не забывать с собой медицинский допуск.

Отметим, что принять участие в акции могут все желающие жители городского округа Коломна старше шести лет.