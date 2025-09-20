Акция «НЕурок географии» пройдет в парке Толстого в Химках 21 сентября

В Химках проведут «НЕурок географии» на тему «Рукотворная география: Канал имени Москвы». Гостей познакомят с историей и современным значением Канала имени Москвы, горожанам расскажут о том, как он повлиял на развитие экономики Химок, и раскроют малоизвестные факты о его строительстве.

Всех желающих приглашают на площадку у выставочного комплекса «Артишок» в парке имени Льва Толстого 21 сентября в 14:00.

Организатор мероприятия — химкинский молодежный клуб Русского географического общества «Дикие тропы».

«Мы хотим показать, что география — это не только карты и учебники, а живая наука, которая помогает понимать, как устроен наш мир и как человек меняет его. Канал имени Москвы — яркий пример того, как инженерная мысль и природа могут сосуществовать. На „НЕуроке“ каждый участник сможет открыть для себя географию по-новому — интересно, доступно и увлекательно», — сообщил руководитель молодежного клуба «Дикие тропы» Артем Рябухин.

Для всех участников мероприятия «Умная библиотека» подготовит специальную книжную подборку, посвященную истории Химок, Каналу имени Москвы и гидротехническим сооружениям.

«Книга остается одним из самых надежных источников знаний. Мы подготовили специальную подборку изданий о Химках, Канале имени Москвы и гидротехнических сооружениях, которая позволит углубиться в тему и продолжить знакомство с этой тематикой после мероприятия. Это отличная возможность для горожан расширить кругозор и открыть новые страницы истории родного края», — рассказала руководитель «Умной библиотеки» Мария Тагамлык.

Отметим, «НЕурок географии» — проект Русского географического общества, созданный для популяризации географических знаний и исследования возможностей нашей страны в познавательно-развлекательном формате.