Направленная на профориентацию школьников и студентов акция «Неделя без турникетов» началась в Подмосковье. В рамках мероприятия состоятся экскурсии на предприятия региона.

В весеннем этапе акции примут участие свыше 20 машиностроительных организаций Московской области.

«Среднетехническое образование, которое было почти полностью забыто в 1990-е и начале 2000-х годов, сейчас возрождается. У нас на производстве успешно трудятся высокопрофессиональные фрезеровщики, токари, слесари, сварщики. Они получают высокую зарплату за качественно выполненный заказ и считают свою работу престижной», — рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

По его словам, в подразделениях предприятия проходят практику многие студенты, большинство из которых планируют там работать.

Акцию продлится до 1 мая. Подробнее о мероприятиях в рамках «Недели без турникетов» можно узнать на сайте.