Акция «Наследие Победы: сила в единстве!» началась в подмосковных школах

Ученики подмосковных школ примут участие в международной акции «Наследие Победы: сила в единстве!». Ее цель — формирование у детей чувства гордости за свою страну и понимание значимости Великой Отечественной войны в истории России.
Организаторы акции устроили два конкурса. Учащимся 7-11 классов предложат изучить историю ВОВ и узнать о подвигах героев. Так они не только углубят свои знания, но и расскажут интересные факты своим одноклассникам на просветительских уроках. Кроме того, в школах состоятся турниры по настольным военно-патриотическим играм.
Об итогах акции на региональном уровне расскажут до 15 мая, а на федеральном уровне — до 1 июня. После ее завершения 50 победителей Всероссийского этапа смогут бесплатно отдохнуть в Международном детском центре «Артек».
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