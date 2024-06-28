В городском парке Воробьева в Луховицах состоялся траурный митинг, организованный молодогвардейцами. Мероприятие посвятили памяти жертв трагических событий, произошедших 23 июня в Севастополе и Дагестане.

В этот день Вооруженные силы Украины осуществили атаку на Севастополь, используя американские баллистические ракеты. Одна из ракет упала на пляж, в результате чего погибли четыре человека, включая двоих детей. Также 153 человека получили ранения. В тот же вечер в Дагестане произошел двойной теракт: боевики атаковали города Махачкала и Дербент, целями стали православные храмы, синагоги и пост дорожно-патрульной службы.

Участники митинга собрались, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку семьям погибших и пострадавших. Молодежь возложила цветы к мемориалу и почтила память жертв минутой молчания.

Акция «Молодежь против терроризма» направлена на повышение осведомленности о необходимости борьбы с терроризмом и экстремизмом. Организаторы подчеркнули важность единства и солидарности в лице таких угроз и призвали молодежь активно участвовать в обеспечении безопасности и мирного развития общества.