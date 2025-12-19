Акция «Мешочек Деда Мороза» стартовала в Егорьевске

Уже шестой год подряд накануне новогодних праздников жители Егорьевска принимают активное участие в традиционной благотворительной акции «Мешочек Деда Мороза». Организатором этого доброго дела выступает Центр гуманитарной помощи «Покров».

Главная цель акции — собрать подарки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции.

Каждый желающий может внести вклад в праздник ребенка, принеся мягкие игрушки, развивающие игры, книжки, конструкторы, альбомы для рисования, фломастеры и карандаши, раскраски, пазлы и многое другое.

Любой житель муниципального округа может стать участником акции. Достаточно принести заранее подготовленные подарки в пункт сбора, расположенный по адресу: улица Антипова, дом № 1. Прием подарков осуществляется до конца декабря.