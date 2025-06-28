Акция «Марафон Зарядок» прошла в День молодежи в Серпухове

В Серпухове в День молодежи прошел «Марафон Зарядок», организованный Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество». Мероприятие стартовало в 10:00 и было проведено опытным тренером по футболу Игорем Васильковым, который зарядил участников энергией и позитивом на весь день.

Поддержать «Марафон Зарядок» пришли депутаты городского округа Серпухов Наталья Боровских и Дмитрий Наумов, а также активист движения и представитель комитета по образованию Нариман Аликберов.

Цель акции — популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей всех возрастов в регулярные занятия спортом и создание позитивной атмосферы в городе. Участники с удовольствием выполняли упражнения под руководством тренера, начав День молодежи с пользы для здоровья и хорошего настроения.

«Мы очень рады, что „Марафон Зарядок“ стал таким ярким и запоминающимся событием в День молодежи! Здоровый образ жизни — это выбор активных и целеустремленных людей. Мы хотим, чтобы как можно больше серпуховичей делали этот выбор и заряжали своим примером других. „Здоровое Отечество“ продолжит организовывать такие мероприятия, чтобы поддерживать спортивный дух и укреплять здоровье наших горожан», - отметил руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Отметим, «Марафон Зарядок» проводится бесплатно каждую субботу. Организаторы приглашают всех жителей округа принять участие. Возрастное ограничение: 0+.