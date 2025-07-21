Акция «Лето.Фитнес.Парк» пройдет в Мытищах 26 июля

В Мытищах 26 июля проведут спортивную разминку, дыхательные практики и тренировку по фитнес-йоге в рамках акции «Лето.Фитнес.Парк». Программа начнется в 12:00.

Любой желающий может провести активный и полезный день на свежем воздухе в рамках мероприятия «Лето.Фитнес.Парк» в парке Мира. Отличная возможность зарядиться энергией, укрепить здоровье и провести время с семьей в приятной атмосфере природы и спорта.

Программа начнется с общей разминки «Парковый старт», которая поможет разогреть мышцы, подготовить тело к нагрузкам и настроиться на активный день. Разминка подходит для участников любого уровня подготовки — от новичков до опытных спортсменов.

Пройдет также дыхательная практика «Вдохни жизнь». Специальные упражнения помогут наполнить организм кислородом, улучшить самочувствие и снять стресс.

Завершит мероприятие открытая тренировка по фитнес-йоге «Энергия и гибкость». Опытные инструкторы проведут занятие, направленное на развитие гибкости, силы и баланса, а также улучшение осанки и общего тонуса организма. Занятие подойдет для всех возрастов и уровней подготовки.

Маленьких гостей парка ждут подвижные игры «К стартам готовы?», которые помогут детям активно провести время, развить координацию и научиться работать в команде. Веселые и динамичные игры создадут атмосферу радости и дружбы.

Возраст участников 6+. Вход свободный.