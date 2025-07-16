Акция «Лето без опасности» прошла в детском лагере в Ленинском округе

Мероприятие по правилам дорожной безопасности провели для воспитанников оздоровительного лагеря «Салют». Акцию организовали сотрудники Госавтоинспекции и представитель Общественной палаты Ленинского округа Шамиль Гамзатов.

Детям рассказали о правилах безопасного использования велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Для закрепления знаний ребята посмотрели тематические видеоролики. Особый интерес у воспитанников лагеря вызвал визит кинолога с немецкой овчаркой.

Шамиль Гамзатов отметил, что такие мероприятия нужно проводить регулярно для безопасности нашего подрастающего поколения.

«Зачастую родители забывают объяснять правила дорожного движения своим детям, что, к сожалению, приводит к трагическим последствиям. Именно это побудило меня лично присоединиться к сотрудникам Госавтоинспекции и помогать им в этой важной работе», — сказал представитель Общественной палаты.

В завершении мероприятия всем детям вручили световозвращающие элементы, которые помогут быть более заметными на дорогах в темное время суток.