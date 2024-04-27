Акция «Лес Победы» прошла в Воскресенске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:41 Акция «Лес Победы» прошла в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Жители Воскресенка приняли участие в экологической акции «Лес Победы». Ее провели у берегов реки Кепиковки.

По всему Подмосковью прошла экологическая акция с патриотическим уклоном, запущенная по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Несмотря на непогоду и ливни, у берегов реки Кепиковки собрались работники различных предприятий и учреждений, учащиеся школ и активные граждане.

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На участке в один гектар они высадили дубы, липы, клены и серые орехи в честь памяти павших в Великой Отечественной войне. Перед посадкой деревьев территорию очистили от мусора и поросли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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