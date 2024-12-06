Акция «Коробка храбрости» в поддержку маленьких пациентов прошла в Мытищах

Депутат партии «Единая Россия» призвала объединяться в поддержке детей, попавших в больницу. Внимание и небольшие подарки помогут маленьким пациентам отвлечься от болезненных процедур.

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла в Мытищах. Участие в ней приняла депутат партии «Единая Россия» Наталья Гречаная.

Инициатива направлена на поддержку маленьких пациентов для того, чтобы сделать их пребывание в лечебных учреждениях немного более комфортным и радостным.

Депутат отметила важность подобных акций и пригласила присоединиться к движению и внести свой вклад в помощь детям всем неравнодушным гражданам. Главное, это внимание, а в больнице даже небольшая поддержка задаст настроение и приободрит маленьких пациентов и поможет им справится с волнением и стрессом.

Пребывание в больнице может быть очень стрессовым и пугающим. Создать более уютную атмосферу и отвлечь внимание от болезненных процедур помогут игрушки и подарки.

Подобные акции помогут сплотить и объединить общество в поддержке друг друга в трудные времена.

Наталья Гречаная призвала поддержать замечательную инициативу, сделав тем самым мир вокруг лучше!

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