Сбор подарков для маленьких пациентов больниц начался в Люберцах

В городском округе Люберцы с 18 мая проходит акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, находящихся на лечении в больницах и поликлиниках. Сбор подарков для маленьких пациентов продлится до 31 мая 2026 года.

Жителям предлагают передавать игрушки, наборы для творчества, раскраски и другие вещи, которые помогают детям легче переносить медицинские процедуры. Все собранные предметы направят в детские отделения медицинских учреждений округа.

Организаторы отмечают, что акция уже проводилась ранее и получила широкий отклик у жителей. Собранные подарки помогают создать более комфортную атмосферу для детей во время лечения.

«В прошлом году, благодаря жителям, нам удалось собрать сотни подарков для маленьких пациентов. Мы видели, как дети радуются даже небольшому сюрпризу после сложной процедуры. В этом году рассчитываем, что акция снова объединит десятки семей, предпринимателей и волонтеров Люберец», — отметила муниципальный координатор проекта «Добрая комната» Наталья Феоктистова.

Пункт приема помощи организован по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, 22. Жители могут самостоятельно приносить игрушки и материалы для творчества в указанное место в течение всего периода сбора.

Особое внимание уделяется безопасности и гигиене предметов. В перечень рекомендуемых вещей входят моющиеся пластиковые и резиновые игрушки, развивающие наборы, музыкальные игрушки, альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, макси-пазлы, конструкторы и кубики.

«Особенно востребованы моющиеся пластиковые и резиновые игрушки, поскольку именно они подходят для использования в медицинских учреждениях. Также в список необходимой помощи вошли развивающие и музыкальные игрушки для малышей, раскраски, альбомы для рисования, наборы для творчества, цветные карандаши, фломастеры, макси-пазлы, машинки, конструкторы и кубики», — добавила Наталья Феоктистова.

Для тех, кто не может доставить вещи самостоятельно, предусмотрена помощь волонтеров. Необходимо заранее связаться по телефону 8(495)503-55-36, чтобы согласовать вывоз.