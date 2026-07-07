Акция «Коробка храбрости» прошла в больнице Химок

Участниками акции стали глава городского округа Химки Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк и лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук. Гости посетили педиатрическое отделение и передали детям подарки, которые помогают отвлечься во время лечения и создают более комфортную атмосферу в больнице.

«Каждая игрушка — это не просто подарок, а искреннее желание поддержать детей и подарить им немного радости в непростой период. Спасибо всем, кто присоединился к акции. Именно из таких добрых поступков складывается атмосфера взаимной поддержки в Химках», — заявила глава городского округа Химки Инна Федотова.

После общения с детьми участники акции осмотрели педиатрическое отделение, познакомились с условиями работы врачей и пообщались с медицинским персоналом. В ходе визита они посетили кабинеты больницы и обсудили вопросы организации медицинской помощи маленьким пациентам.

Проект «Коробка храбрости» реализуется по всей стране при поддержке партии «Единая Россия». Его главная цель — поддержать детей, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, и подарить им положительные эмоции в непростой период.