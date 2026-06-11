Акция ко Всемирному дню донора пройдет в Люберцах 14 июня

Жителей Люберец приглашают принять участие в донорской акции, которая пройдет 14 июня на базе ДС «Триумф». Сдать кровь можно будет с 9:00 до 13:00 на мобильной площадке «Волонтеров Подмосковья».

Акцию организуют «Волонтеры Подмосковья» совместно с Министерством здравоохранения Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона. Инициатива приурочена ко Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня. Главная задача акции заключается в пополнении запасов крови для больниц и госпиталей, а также в привлечении новых участников в добровольческое движение.

«Сдал кровь — стал волонтером Подмосковья» — под таким девизом пройдет донорская акция. Организаторы рассчитывают, что участие жителей поможет обеспечить медицинские учреждения необходимыми компонентами крови и напомнит о важности регулярного донорства.

Мобильный пункт приема доноров будет работать по адресу: город Люберцы, улица Смирновская, дом 4, ДС «Триумф». Для прохождения регистрации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. При наличии медицинских документов о перенесенных заболеваниях или хронических состояниях их также рекомендуется взять с собой, чтобы специалисты могли уточнить возможные противопоказания.

После сдачи крови участникам советуют иметь при себе воду и легкий перекус. Это поможет быстрее восстановить силы после процедуры и легче перенести нагрузку на организм.

Организаторы напоминают, что подготовку к донации следует начать заранее. За несколько дней до посещения пункта приема крови необходимо отказаться от употребления алкоголя. Из рациона рекомендуется исключить жирные, жареные и острые блюда, а также молочные продукты, яйца, бананы, орехи и цитрусовые. Кроме того, по возможности стоит временно отказаться от приема лекарственных препаратов, особенно содержащих аспирин и анальгетики. Такие ограничения позволяют обеспечить безопасность донора и качество заготовленной крови.