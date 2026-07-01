Акция ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Воскресенске

Встречу провели 1 июля у мемориала погибшим в локальных войнах и конфликтах. Представители администрации, общественных организаций, ветераны, депутаты, родные и близкие погибших отдали дань уважения защитникам Отечества.

С приветственными словами выступили заместитель главы округа Дмитрий Лебедев, заместитель председателя Совета депутатов Воскресенска Сергей Слепов, муниципальный депутат Жанна Мишина и руководитель местного отделения «Боевого братства» Сергей Устинов.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес матерей, чьи сыновья погибли в локальных войнах и в ходе специальной военной операции. Им вручили благодарственные письма Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

Клирик Иерусалимского храма иерей Иоанн Каштанов отслужил литию по погибшим. Участники акции почтили память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. День ветеранов боевых действий напоминает о мужестве и стойкости тех, кто защищал и защищает интересы страны.