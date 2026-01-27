Акция ко Дню студента прошла на катках в Истре и Дедовске

25 января для учащихся колледжей и университетов, а также для обладательниц имени Татьяна действовала акция — бесплатный вход на катки «Елочка» в Истре и в парке «Фабричный» в Дедовске. Также по случаю праздника организовали развлекательную программу.

Студентов поздравил с праздником заместитель председателя совета депутатов округа Виктор Феоктистов.

«Ко Дню студента вам от главы муниципалитета Татьяны Витушевой огромный подарок — каток сегодня только ваш. Желаю вам хорошего настроения, чтобы друзья были всегда рядом и всегда было на кого опереться», — обратился к ребятам Виктор Феоктистов.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, учащиеся должны были взять с собой студенческий билет, а Татьяны — паспорт.

«Я приехал в Истру на праздник. Сегодня я впервые встал на лед на коньках. Всем студентам хочу пожелать удачи в будущем, а Татьянам — любви, здоровья и крепкого семейного счастья», — поделился один из участников праздника.