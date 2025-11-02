Акция ко Дню народного единства прошла в школе № 18 в Серпухове

Педагоги и ученики школы № 18 1 ноября превратили Екатерининский парк в пространство, где царили вдохновение, единство и любовь к Родине. Главным событием стала Всероссийская хоровая акция «Матушка Земля».

Участники акции единым порывом продемонстрировали, что значит фраза «Мы — Едины!». Мероприятие вышло за рамки обычного концерта на свежем воздухе — это был настоящий патриотический марафон, где звучали песни и раздавались танцевальные ритмы. Коллективно были исполнены композиции «Матушка — Земля», «Моя Россия скажет — „ДА»» и «Я — русский».

Акция стала живым символом единства нашего народа, дружбы между национальностями и безмерной любви к Отечеству. Она напомнила всем о ценности общей истории и культурного наследия, еще раз доказав: наша главная сила — в сплоченности.