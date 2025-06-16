Акция ко Дню медицинского работника прошла в Богородском округе

Третье воскресенье июня в России стало временем, когда чествуют медиков. В Богородском округе прошла акция в поддержку тех, кто ежедневно заботится о здоровье людей, осуществляя настоящие подвиги.

У Ногинской городской больницы активисты «Молодой Гвардии» Подмосковья, при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», установили огромный баннер длиной пять метров с надписью «Спасибо, что спасаете жизни». Это стало символом признания труда медицинских работников. Праздничное настроение дополнил концерт, организованный под окнами больницы, где звучали теплые слова и благодарности.

Депутаты Богородского округа, Павел Волнов и Ольга Попова, также поздравили медиков с их профессиональным праздником. Они посетили родильное отделение и больницу в Ногинске, выразив свою признательность за неоценимый вклад медицинских работников. Павел Волнов отметил, что сотрудники — настоящие профессионалы, которые помогают появлению новой жизни, и поблагодарил их за заботу и поддержку, оказываемую мамам и новорожденным.

Такие акции укрепляют связь между обществом и медицинскими работниками, создавая атмосферу уважения и признания. Важно помнить о тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей.