Акция ко Дню белой трости прошла в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный прошла профилактическая акция, организованная представителями Госавтоинспекции и приуроченная к Международному дню белой трости. Мероприятие было направлено на информирование пожилых людей, участников программы «Активное долголетие», о важности соблюдения правил дорожной безопасности и использования световозвращающих элементов на одежде.

Автоинспекторы акцентировали внимание пенсионеров на необходимости соблюдения правил безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. В ходе беседы были рассмотрены основные причины дорожно-транспортных происшествий, особенно в условиях осенне-зимнего сезона, когда темнота и неблагоприятные погодные условия могут значительно снизить видимость.

Одной из ключевых тем обсуждения стало использование световозвращающих элементов. Полицейские объяснили участникам акции, как правильно размещать такие элементы на одежде, чтобы повысить свою видимость на дороге в темное время суток. Все присутствующие получили световозвращающие элементы в подарок, что стало практическим шагом к улучшению их безопасности.

Социальный раунд «Засветись!» стал частью комплексной программы профилактических и просветительских мероприятий, реализуемых Госавтоинспекцией Московской области. Инициативу поддержали Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство образования, Министерство информации и молодежной политики Московской области, а также региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».