Акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Павловском Посаде

Полицейские и общественники приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом» в детском лагере дневного пребывания в Павлово-Посадском городском округе. С детьми провели познавательную профилактическую беседу.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации России «Павлово-Посадский» и член Общественного совета Ольга Лощинина встретились с ребятами, отдыхающими в летнем лагере.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра, подразделения по делам несовершеннолетних и участкового пункта полиции рассказали ребятам о тонкостях своей работы, поделились интересными фактами.

Детям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в различных ситуациях: дома, на улице, в общественных местах, а также о важности уважительного отношения к окружающим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах безопасности на дорогах Подмосковья в межсезонье.