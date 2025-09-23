Акция к Международному дню мира прошла в Подольске

В день Международного дня мира педагоги и воспитанники Дворца молодежи присоединились к акции «Единый час духовности. Голубь мира». Воспитанницы танцевального коллектива «Юлион» станцевали тематический танец и выпустили в небо белых голубей.

Во Дворце молодежи и его филиалах педагоги прикладного творчества организовали уроки, на которых совместно с воспитанниками изготовили более 100 бумажных голубей с оливковыми веточками. Эти символы мира во всем мире дети подарили жителям городского округа на бульварах, в парках и скверах.

Международный проект «Единый час духовности. Голубь мира» ежегодно проводится 21 сентября в честь празднования Дня мира. Главная цель акции — укрепление мира и дружбы между народами, объединение усилий в противостоянии угрозам национализма, терроризму и другим опасностям.