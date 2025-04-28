Акция к 80-летию Победы прошла в библиотеке в Мытищах

Акция «Библионочь», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Мытищинской библиотеке. Множество жителей Мытищ пришло в библиотеку с портретами своих отцов, дедов и прадедов.

Ежегодная акция «Библионочь» прошла в Центральной библиотеке имени Кедрина. Жители Мытищ держали в руках изображения своих близких, которые сражались за мир на фронте и в тылу в 1941–1945 годах. Они рассказывали о своих родных, сражавшихся за мир на фронте и в тылу.

Для гостей мероприятия звучали стихи от Алевтины Хайловой, Татьяны Шабановой, а также учеников школы № 6 Валерии Ильичёвой, Ольги Гурдяевой и Екатерины Сацковой. Зрителей порадовали музыкальные номера ансамбля «Алегро», Валерии Лавровой, Михаила Бердютина, Марии Власовой и вокального коллектива «Коллаж». Все желающие могли участвовать в мастер-классах и акции «Красная гвоздика», сделав пожертвование в фонд помощи ветеранам.