Акция «Избирательный диктант» прошла в Мытищах

Студенты Российского университета кооперации приняли участие в диктанте, посвященном основам избирательного права. Свои знания также проверили председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и депутат Карен Арутюнян.

Руководитель Молодежного парламента при совете депутатов Григорий Магеро обратился к участником с напутственным словом. Он пожелал студентам успехов и отметил, что мероприятие особенно актуально в преддверии выборов. По его словам, участие в подобных акциях помогает молодым людям расширять гражданские знания и лучше понимать свои права и обязанности.

Студентка второго курса юридического направления Дарья Лукьянчикова также решила проверить свои знания. Девушка призналась, что вопросы диктанта оказались интересными: над некоторыми из них пришлось задуматься, однако в целом задание не вызвало серьезных затруднений.

Проведение тематического диктанта в университете стало возможностью не только проверить уже имеющиеся знания, но и обратить внимание студентов на важность осознанного участия в общественной и политической жизни.