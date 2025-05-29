Акция «Эстафета добра» стартовала в преддверии Дня защиты детей в Серпухове

Министерство здравоохранения Московской области совместно с областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ и одним из ведущих банков страны запустили акцию «Эстафета добра», приуроченную к Международному дню защиты детей. Одним из первых участников этой доброй инициативы стал Малаховский детский туберкулезный санаторий в городском округе Серпухов.
Накануне праздника, 29 мая, семь медицинских учреждений Подмосковья превратились в настоящие центры радости и веселья. В детских отделениях прошли сказочные представления с участием любимых героев, веселыми песнями, добрыми шутками и подарками, которые помогли создать праздничное настроение для маленьких пациентов.
Это лишь начало большого проекта — в дальнейшем акция охватит ещё больше медицинских учреждений Московской области, расширяя географию добрых дел.
Особое значение мероприятию придает активное участие руководителей медицинских организаций, которые лично принимают участие в организации и проведении праздника.
Главная задача акции — создать для маленьких пациентов атмосферу праздника, подарить им радость и поддержать их скорейшее выздоровление.
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