Акция «Эстафета добра» стартовала в преддверии Дня защиты детей в Серпухове

Министерство здравоохранения Московской области совместно с областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ и одним из ведущих банков страны запустили акцию «Эстафета добра», приуроченную к Международному дню защиты детей. Одним из первых участников этой доброй инициативы стал Малаховский детский туберкулезный санаторий в городском округе Серпухов.

Накануне праздника, 29 мая, семь медицинских учреждений Подмосковья превратились в настоящие центры радости и веселья. В детских отделениях прошли сказочные представления с участием любимых героев, веселыми песнями, добрыми шутками и подарками, которые помогли создать праздничное настроение для маленьких пациентов.

Это лишь начало большого проекта — в дальнейшем акция охватит ещё больше медицинских учреждений Московской области, расширяя географию добрых дел.