Акция «Диктант Победы» прошла в Балашихе | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 20:18 Акция «Диктант Победы» прошла в Балашихе Телеканал «360»

Читать 360 в

Жители Балашихи приняли участие в акции «Диктант Победы». Около 100 человек пришли в гимназию № 1, чтобы проверить знания по истории.

Тема диктанта касалась истории Великой Отечественной войны. На выполнение задания было 45 минут. Участникам нужно было ответить на вопросы по освобождению блокады Ленинграда, о писателях-фронтовиках, про юбилейные даты.

Реклама

«Давно не сидел за партой. Вспомнились студенческие годы. Рад принять участие в этой замечательной исторической акции. Это мой первый опыт. Я заранее готовился, обновил свои знания. Надеюсь, написал на отлично», — рассказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Акция «Диктант Победы» рассчитана на проверку знаний истории, а также на повышение интереса к героическим поступкам наших предков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».