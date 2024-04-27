Акция «Диктант Победы» прошла на 37 площадках в Одинцове | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:38 Акция «Диктант Победы» прошла на 37 площадках в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Международная акция «Диктант Победы» прошла в Одинцовском округе. Участники смогли проверить свои знания по истории на 37 площадках.

Центральной локацией стал военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» в парке «Патриот». Сюда приехали ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, герои России и волонтеры.

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Главными темами заданий стали 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, выход войск Красной армии на границы, освобождение Крыма и Севастополя и другие важные для страны даты. Всего участникам нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут.

В этом году акция «Диктант Победы» прошла в шестой раз на более чем 26 тысячах площадок в России и других странах. Участие в ней приняли более двух миллионов человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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