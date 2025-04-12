Акция «Диктант Победы» пройдет на нескольких площадках в Мытищах

В России и 80 странах мира 25 апреля пройдет Международная историческая акция «Диктант Победы». В городском округе Мытищи ее проведут в очном формате на 29 площадках.

Это масштабное образовательное мероприятие, посвященное событиям Великой Отечественной войны, уже завоевало популярность среди людей разных возрастов. В год 80-летия Великой Победы миллионы участников смогут проверить свои знания о героических страницах истории.

Как сообщил Александр Сидякин, организаторы планируют провести акцию на более чем 30 тысячах площадок по всему миру. Среди них — школы, вузы, колледжи, а также учреждения силовых структур и партнерские организации. «Мы стремились сохранить масштаб мероприятия на уровне прошлого года, но уже сейчас количество площадок превысило показатели 2024 года на несколько тысяч», — отметил он.

Для тех, кто предпочитает дистанционное участие, будет доступна онлайн-версия диктанта на официальном сайте мероприятия.

«Диктант Победы» — это не только возможность проверить свои знания, но и способ отдать дань памяти героям, чьи подвиги навсегда останутся в истории. Также в рамках мероприятия 30 апреля состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа». Регистрация доступна по ссылке: игра-нашапобеда.рф. Адреса площадок и тесты для подготовки можно найти на сайте.