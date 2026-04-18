Акция «Диктант Победы» пройдет на 49 площадках в Люберцах

В городском округе Люберцы при поддержке партии «Единая Россия» состоится международная акция «Диктант Победы». В этом году она пройдет уже в восьмой раз и охватит 49 площадок по всему муниципалитету.

Принять участие можно как очно, так и онлайн — акция традиционно объединит школьников, студентов, жителей и представителей старшего поколения. Депутат Государственной Думы Роман Терюшков отметил, что в преддверии праздника «Единая Россия» проводит уже ставший традиционным «Диктант Победы», подчеркнув, что мы обязаны помнить, что сделало нашу Победу великой, тогда обесценить ее будет невозможно. Он призвал жителей участвовать, приходить самим и приводить детей и внуков, напомнив: помнить — значит побеждать.

В этом году участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, ее героям и культурному наследию эпохи. Особый акцент будет сделан на 130-летии Георгия Жукова и 85-летии начала войны.

Муниципальный координатор проекта «Историческая память» Евгения Ерченкова сообщила, что «Диктант Победы» — это по-настоящему объединяющая акция, которая помогает сохранить живую связь поколений и историческую правду. Она добавила, что это возможность не просто проверить себя, а заново осмыслить подвиг нашего народа, вспомнить героев и почувствовать личную причастность к истории страны.

Все желающие присоединиться к акции могут зарегистрироваться на официальном сайте проекта и выбрать удобный формат участия. Набравшие максимальные баллы получат дипломы и приглашения на Парад Победы. Впервые «Диктант Победы» прошел в мае 2019 года.