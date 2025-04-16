Акция «Диктант Победы» пройдет на 10 площадках в Котельниках 25 апреля

Так, акция пройдет в микрорайоне Белая Дача, дом № 8 — в кабинете истории и актовом зале в школе № 3, на улице Новой, дом № 39 — в кабинете истории и актовом зале в школе № 2, в микрорайоне Парковом, дом № 5 — в корпусе «Навигатор» школы № 2, в микрорайоне Силикат, дом № 33 — в кабинете истории и актовом зале в школе № 1, в микрорайоне Южный, дом № 15 — в корпусе «Южный» в школе № 1, в микрорайоне Силикат, дом № 2 — в детской школе искусств имени Андреева; в микрорайоне Белая Дача, дом № 3 — в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, написать тест можно в формате онлайн из любой точки мира на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.