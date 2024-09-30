Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» прошла в Мытищах

Сотни жителей Мытищ вышли одновременно на несколько точек, задействованных в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Всего деревья и кустарники высадили на 10 локациях. Восемь из них располагаются в черте города и две на сельских территориях. Жители высадили каштаны, черемуху, сирень, иргу и яблони.

«Это наш небольшой вклад в то, чтобы наш город стал еще красивее. И вообще — здорово же: недалеко от нашего дома теперь есть черемуха, которую мы посадили собственными руками» — отметила жительница городского округа Мытищи Алина Петрова.

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