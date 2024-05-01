Акция «День добрых дел» прошла в Лобне | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 16:20 Акция «День добрых дел» прошла в Лобне Телеканал «360»

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В Лобне состоялась областная акция под названием «День добрых дел». Школьники вместе с учителями составили список полезных дел и на протяжении недели голосовали за наиболее привлекательные проекты.

В этот день взрослые участвовали в субботниках, а дети занимались уборкой в классах: мыли окна, поливали цветы и полировали парты до блеска. Такие субботники являются школьной традицией и предоставляют отличный повод для совершения добрых дел.

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Учащиеся кадетских классов из третьей лобненской школы решили продемонстрировать младшим детям церемонию развертывания флага, с которой они выступили на всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества» в Сергиевом Посаде.

Старшеклассники посадили несколько деревьев в школьном дворе. Вечнозеленые туи стали их вкладом в программу озеленения города, запущенную по инициативе местной администрации. Акцию провели во всех школах города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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