Акция «Дарим детям радость» прошла в Зарайске
В Зарайске прошла акция «Дарим детям радость». Увлекательную игру провели для воспитанников дошкольного отделения лицея № 5.
На праздник пригласили заместителя главы городского округа Раису Гулькину и окружного депутата Татьяну Лабутину.
Дети играли, танцевали, участвовали в конкурсах и весело проводили время. Они с восторгом выполняли задания и демонстрировали таланты.
Раиса Гулькина и Татьяна Лабутина активно общались с воспитанниками, вдохновляя их на участие в конкурсах и поощряя за старание. Гости праздника подарили ребятам игрушки, настольные и развивающие игры.
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