Акция «Дарим детям радость» прошла в Зарайске

На праздник пригласили заместителя главы городского округа Раису Гулькину и окружного депутата Татьяну Лабутину.

Дети играли, танцевали, участвовали в конкурсах и весело проводили время. Они с восторгом выполняли задания и демонстрировали таланты.

Раиса Гулькина и Татьяна Лабутина активно общались с воспитанниками, вдохновляя их на участие в конкурсах и поощряя за старание. Гости праздника подарили ребятам игрушки, настольные и развивающие игры.

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